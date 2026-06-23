به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه مرمت و بازسازی آثار تاریخی اصفهان، گفت: در پی خسارات ناشی از اصابت‌های اخیر در جریان جنگ رمضان، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مسوولان میراث فرهنگی و بخش خصوصی و استانداری برای آغاز مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده استان امضا شد که این اقدام با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب بودجه مسئولیت اجتماعی کلید خورده و اقدامی جدید در ورود خیران و بنگاه‌های اقتصادی به عرصه حفظ میراث ملموس کشور به شمار می‌رود.

مهدی جمالی نژاد در خصوص جزئیات مالی و اجرایی این طرح افزود: در مرحله اول این طرح که پس از چند مرحله کارشناسی دقیق آغاز می‌شود، مقرر شده این مجموعه در مرمت بخشی از مجموعه جهانی میدان نقش جهان مشارکت کند.

مهدی جمالی نژاد همچنین با اشاره به ابعاد خسارت‌های جنگ رمضان در استان افزود: اصفهان بیشترین میزان اصابت‌ها و تخریب‌ها را داشته و در جریان این رویداد، بیش از ۱۵ هزار منزل مسکونی، چند مدرسه و حدود ۹۰۰ واحد صنعتی آسیب دیده‌اند و بخش خصوصی باید جدی‌تر پای کار بیایند و در بازسازی‌ها کمک کنند.