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مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی با تأکید بر نقش رسانه در معرفی ظرفیتهای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، از آمادگی کامل این رسانه برای اطلاعرسانی، مستندسازی و الگوسازی برنامههای تابستانی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی از آمادگی کامل این رسانه برای پوشش و اطلاعرسانی برنامههای اوقات فراغت تابستان خبر داد و بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی برای معرفی ظرفیتها و برنامههای پیشبینی شده تأکید کرد.
نجمی در نشست رسانهای برنامههای اوقات فراغت دستگاههای متولی حوزه نوجوانان و جوانان اظهار کرد: کارشناسان و نمایندگان دستگاههای مختلف در این نشست، برنامهها و ظرفیتهای خود را برای فعالیتهای تابستانی نوجوانان و جوانان ارائه کردند.
وی با اشاره به نقش مهم رسانه در آگاهیبخشی و معرفی ظرفیتهای موجود افزود: صداوسیمای استان مرکزی آمادگی دارد برنامههای اوقات فراغت در سطح استان را به صورت گسترده از طریق رادیو، تلویزیون، بخشهای خبری و فضای مجازی اطلاعرسانی کند و انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز اطلاعات و جزئیات برنامههای خود را در اختیار رسانه قرار دهند.
مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی ادامه داد: علاوه بر اطلاعرسانی، برنامههای موفق و اثرگذار حوزه اوقات فراغت مستندسازی و الگوسازی خواهد شد تا زمینه معرفی الگوهای موفق و آشنایی بیشتر خانوادهها با ظرفیتهای موجود فراهم شود.
نجمی همچنین پیشنهاد تشکیل «قرارگاه نشاط» در سطح استان را مطرح کرد و گفت: با توجه به شکلگیری این قرارگاه در سطح ملی و ابلاغ تفاهمنامه مربوطه، میتوان با مشارکت دستگاههای مسئول، نمونه استانی آن را نیز ایجاد کرد تا هماهنگی و همافزایی بیشتری در اجرای برنامههای اوقات فراغت به وجود آید.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی به خانوادهها تصریح کرد: بسیاری از برنامههای تابستانی با محوریت مساجد و محلات برگزار میشود و اطلاعرسانی مناسب میتواند زمینه حضور گستردهتر نوجوانان و جوانان را در این فضاها فراهم کند؛ فضاهایی که علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، در آموزش مهارتها و تقویت توانمندیهای فردی نیز نقش مؤثری دارند.