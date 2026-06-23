به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در دهه‌های اخیر، «فرهنگ و ادبیات مقاومت» به‌عنوان یکی از جریان‌های اثرگذار در حوزه هنر و رسانه، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان ایرانی و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور پیدا کرده است. این جریان که ریشه در سنت‌های دیرینه مذهبی و آیینی دارد، در بستر تحولات سیاسی–اجتماعی معاصر، به‌ویژه در دوران جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای، به‌گونه‌ای پویا بازتولید شده و به یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال مفاهیم هویتی، اعتقادی و حماسی تبدیل شده است.

بررسی تاریخی این پدیده نشان می‌دهد که ادبیات مقاومت در ایران، پیش از آنکه به‌صورت مدرن و رسانه‌ای مطرح شود، در قالب‌های سنتی همچون مرثیه‌سرایی، نوحه‌خوانی و آیین‌های عاشورایی حضور داشته است.

در این سنت‌ها، مفاهیمی چون ظلم‌ستیزی، ایثار، شهادت و پایداری، از طریق روایت واقعه عاشورا به نسل‌های مختلف منتقل شده و به‌نوعی به حافظه فرهنگی جامعه ایرانی راه یافته است. همین پیشینه عمیق، زمینه‌ساز شکل‌گیری و گسترش ادبیات مقاومت در دوره‌های معاصر شد.

نقطه عطف این جریان را می‌توان در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله جست‌وجو کرد؛ دورانی که در آن، مداحی و شعر آیینی از کارکرد صرفاً مذهبی فاصله گرفت و به رسانه‌ای مؤثر برای تقویت روحیه رزمندگان و انسجام اجتماعی تبدیل شد. در این دوره، کلام مداحان با بهره‌گیری از مضامین عاشورایی، جنگ را در چارچوبی معنوی و حماسی بازتعریف می‌کرد. اشعار و نوحه‌ها با زبانی ساده، صادقانه و برخاسته از تجربه زیسته، توانستند ارتباطی عمیق با مخاطب برقرار کنند و به یکی از عناصر کلیدی در بسیج عمومی بدل شوند.

پس از پایان جنگ، این جریان نه‌تنها افول نکرد، بلکه وارد مرحله‌ای تازه از تکامل شد. حرفه‌ای شدن مداحی، استفاده از امکانات فنی و موسیقایی، و ورود به فضای رسانه‌های جمعی و دیجیتال، موجب شد تا ادبیات مقاومت با فرم‌ها و قالب‌های جدیدتری به حیات خود ادامه دهد. در این دوره، مضامین مقاومت از محدوده جغرافیایی جنگ ایران و عراق فراتر رفت و به مسائل کلان‌تری همچون هویت اسلامی، مبارزه با ظلم در سطح جهانی و تحولات سیاسی منطقه‌ای گسترش یافت.

با وقوع درگیری‌های منطقه‌ای در سال‌های اخیر—که در ادبیات رسمی از آن‌ها با عنوان «جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم» یاد می‌شود—ادبیات مقاومت بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. در این مرحله، کلام مداحان با بهره‌گیری از زبان‌های مختلف و استفاده از رسانه‌های نوین، توانست مخاطبانی فراتر از مرزهای ایران را جذب کند. انتشار گسترده آثار در شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدیویی و رسانه‌های فراملی، به جهانی‌شدن این نوع از هنر کمک شایانی کرده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل اقبال عمومی به این جریان، پیوند عمیق میان عاطفه و معنا در آن است. مداحی مقاومت، با ترکیب عناصر سوگ و حماسه، تجربه‌ای احساسی و در عین حال معنادار برای مخاطب ایجاد می‌کند. همچنین، روایت‌گری ساده و قابل‌فهم، امکان همذات‌پنداری گسترده را فراهم می‌سازد. اجرای جمعی این آثار در هیئت‌ها و اجتماعات بزرگ نیز به تقویت حس همبستگی و مشارکت اجتماعی کمک می‌کند.

از منظر زیبایی‌شناختی، کلام مداحان در این حوزه دارای ویژگی‌های خاصی است؛ از جمله تکرارهای هدفمند، استفاده از ترجیع‌بندهای تأثیرگذار، تصویرسازی‌های حماسی–تراژیک، و بهره‌گیری از بینامتنیت با مفاهیم عاشورایی. همچنین، تلفیق زبان محاوره با ساختارهای ادبی، به افزایش جذابیت و گستره مخاطبان کمک کرده است.

در مجموع، می‌توان گفت که ادبیات مقاومت در کلام مداحان، مسیری تکاملی را از سنت‌های آیینی به سوی یک پدیده رسانه‌ای و فراملی طی کرده است. این هنر، با اتکا به ریشه‌های عمیق فرهنگی و توانایی انطباق با شرایط جدید، توانسته است جایگاه خود را در میان مخاطبان حفظ کرده و حتی گسترش دهد. تجربه موفق آن در دوران دفاع مقدس و تکرار این الگو در تحولات اخیر منطقه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این جریان برای بازتولید و تأثیرگذاری در بسترهای مختلف تاریخی و اجتماعی است.