در مهم‌ترین دیدار‌های روز سیزدهم رقابت‌های جام جهانی‌۲۰۲۶، امشب (سه‌شنبه) انگلیس و پرتغال به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سیزدهم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، از گروه k، ازبکستان و پرتغال امشب (سه‌شنبه ۲ تیر) ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه به دیدار هم خواهند رفت.

در دو دیدار دیگر گروه L رقابت‌ها نیز ابتدا تیم‌های غنا و انگلیس از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به مصاف هم می‌روند و در دیدار دیگر از این گروه تیم‌های کرواسی و پاناما از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد (۳ تیر) مقابل هم قرار می‌گیرند.

در دیدار دیگر از گروه k تیم‌های جمهوری دموکراتیک کنگو و کلمبیا از ساعت ۵:۳۰ دقیقه فردا با یکدیگر رقابت می‌کنند.

نتایج مسابقات دیشب و بامداد امروز سه‌شنبه نیز به شرح زیر است:

از سری مسابقات گروه J آرژانتین توانست با گل‌های لیونل مسی با نتیجه ۲ بر صفر از سد اتریش عبور کند.

در دیدار دیگر از این گروه الجزایر هم توانست با نتیجه ۲ بر یک اردن را شکست دهد تا نماینده آسیا با دو باخت حذف شود.

همچنین در گروه I مسابقات، فرانسه موفق شد با گل‌های‌ام‌باپه ۳ بر صفر تیم ملی عراق را شکست دهد تا دومین نماینده آسیا هم از دور مسابقات کنار رود.

در رقابت دیگر این گروه نروژ توانست ۳ بر ۲ از سد سنگال عبور کند.