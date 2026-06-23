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مراسم عزاداری شهادت سالار شهیدان در رسانه ملی

دسته سینه زنی عزای حسینی هئیات همکاران رسانه ملی امروز در سازمان صدا و سیما برگزار شد
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ - ۱۸:۵۱
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برچسب ها: ماه محرم ، عزاداری ، رسانه ملی
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