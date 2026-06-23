پخش زنده
امروز: -
صدای تپشهای قلب عاشقان علمدار کربلا در هشتمین روز از محرم به گوش میرسد. خیابانهای زنجان امروز صحنه تجلی باشکوهترین اجتماع شیعیان کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ آئین عزاداری حسینیه اعظم زنجان امسال هم، روز هشتم محرم در حال برگزاری است.
عزاداران در قالب بزرگترین اجتماع مذهبی کشور مسیر حدود سه و نیم کیلومتری حسینیه اعظم تا امامزاده سید ابراهیم (ع) را طی می کنند.
پیشبینی شده است عزاداران هنگام اذان مغرب در این امامزاده حضور یابند و نماز مغرب و عشا را به جماعت اقامه کنند.
در طول این مسیر ۳ کیلومتری، ۲۰۰ موکب برای خدمترسانی به زائران و عزاداران مستقر شدهاند.
همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ خادم در این مراسم حضور دارند که ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان از استان زنجان و حدود یک هزار نفر از سایر استانهای کشور برای خدمترسانی در زنجان حضور یافتهاند.
برای میزبانی از مهمانان این مراسم نیز تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
مسئولان از پیشبینی ۱۰۰ محل اسکان برای زائران خبر دادند که این خدمات تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت.
همچنین قطار ویژه «قطار عشق» از تهران به زنجان اعزام شد و ۲۰ دستگاه اتوبوس نیز از تهران و تبریز برای انتقال شرکتکنندگان در این مراسم اختصاص یافته است.
بیش از ۱۵۰ عکاس و خبرنگار داخلی و خارجی نیز در این اجتماع حضور دارند تا این مراسم معنوی را برای مخاطبان در سراسر کشور و جهان پوشش دهند.