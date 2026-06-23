به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی امروز در آیین رونمایی از نسخه خطی کتاب اللهوف علی قتلی الطفوف گفت: کتاب لهوف در سه بخش وقایع قبل از عاشورا، روز عاشورا و پس از آن نگاشته و نسخه یاد شده در سال ۱۱۲۲ قمری به خط نسخ کتابت شده است.

سیدرضا صداقت حسینی افزود: از این کتاب ۶۵ نسخه خطی در ایران موجود است که ۲۱ نسخه آن در کتابخانه‌ های زیر نظر آستان قدس رضوی است.

وی اظهار کرد: قدیمی‌ ترین نسخه موجود این کتاب مربوط به سال ۱۰۲۳ قمری و در کتابخانه وزیری یزد زیر نظر آستان قدس رضوی است.

سید علی بن موسی بن جعفر بن طاووس مشهور به‌ سید ابن طاووس مولف کتاب لهوف و از عالمان شیعه در قرن هفتم هجری قمری است.

برخی به او به سبب تقوا، مراقبه فراوان و حالات عرفانی جمال العارفین گفته‌ اند.

سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ها با دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ ای، ۲ میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی از بزرگترین و جامع‌ ترین کتابخانه‌ های جهان اسلام است.

آیین رونمایی از نسخه خطی تبصرة الاعیاد در دویست و نود و پنجمین برنامه سه‌ شنبه‌ های علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در کتابخانه مرکزی حرم رضوی برگزار شد.