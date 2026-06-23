۱۰ طرح درمانی و تجهیزات پیشرفته پزشکی در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر (عج) فسا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت:همزمان با اجرای برنامه های توسعه ای حوزه سلامت ، ۱۰ طرح درمانی و تجهیزات پیشرفته پزشکی با اعتباری افزون بر ۶۱ میلیارد تومان در بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا(عج) به بهره برداری رسید.

دکتر بابک پزشکی افزود : سیستم سرمایشی ۲۵۰ تنی با روش ۲۵ میلیارد تومان به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی این بیمارستان اولین طرحی بود که افتتاح شد.

او ادامه داد : در بخش تجهیزات درمانی و تشخیصی دستگاه اکوکاردیوگرافی دیجیتال برای تشخیص بیماری‌های قلبی و عروقی و دستگاه سنگ شکن درون عروقی نیز با صرف هزینه ایی افزون بر ۱۴ میلیارد تومان به مجموعه خدمات بیمارستان افزوده شد.

دکتر پزشکی با بیان اینکه ۱۴ طرح بهداشتی و درمانی دیگر آماده افتتاح و بهره برداری است افزود : این طرح ها با صرف اعتباری افزون بر ۲۹۰ میلیارد تومان تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان کرد : بهره برداری دستگاه پروندوسکوپی و سونوگرافی رنگی پیشرفته ، دستگاه نورو مونیتورینگ بخش نورو ، دستگاه لیزر درمان بیماری واریس و بهسازی اتفاقات سرپایی بیمارستان ولی عصر(عج) فسا شامل مطب پزشکان عمومی ، تزریقات و پانسمان از دیگر طرح هایی بود که افتتاح شد.