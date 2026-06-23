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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۲ تیر ۱۴۰۵)
بسته اخبار کوتاه دومین روز تیر ۱۴۰۵ شامل ۶ خبر متنوع است.
برقراری پرواز رشت – آستراخان روسیه از ۷ تیر ۱۴۰۵
مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: با توجه به استقبال گسترده مسافران از مسیر پروازی رشت – آستراخان روسیه، این پرواز از هفتم تیر به صورت منظم، یکشنبههای هر هفته برقرار خواهد شد.
اختصاص ماشینآلات جدید به راهداری و دهیاریهای لاهیجان
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی در آیین تحویل این خودروها، گفت: در یک سال گذشته ۱۰ دستگاه خودروی عمرانی، خدماتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی و خدماترسان لاهیجان تأمین و اختصاص یافته است.
فرماندار لاهیجان نیز گفت: تأمین تجهیزات مورد نیاز دستگاههای اجرایی و دهیاریها، زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان و روستاییان را فراهم میکند.
برداشت بیش از ۱۵ هزار کیلوگرم پیله ابریشم در سیاهکل
مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل گفت: امسال ۱۵۰ خانوار نوغانداراین شهرستان بیش از ۱۵ هزار کیلوگرم پیله ابریشم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان برداشت و روانه بازار کردند.
برپایی همایش شهدا وارثان حماسه عاشورا در صومعهسرا
جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان در این مراسم با بیان اینکه ملت امام حسین (ع) ایران اسلامی با تاسی از واقعه کربلا دربرابر ظالمان جهان ایستادهاند گفت: شهادت در راه خداوند بالاترین سعادت است.
گرامیداشت یاد و خاطره شهید مدافع امنیت، شهید شکوری در تالش
امام جمعه تالش در مراسم هفتمین روز شهادت شهید مدافع امنیت، سروان شهید عرفان شکوری گفت: یادواره شهدا نه تنها ادای دینی به شهدای گرانقدر وطن است، بلکه راهی برای تقویت روحیه حماسی و ایستادگی در برابر دشمنان است
برگزاری محفل شعر آیینی بیاد سید الشهدا و شهدای واقعه کربلا در لنگرود
به مناسبت ایام محرمالحرام و در وصف مظلومیت امام حسین (ع)، عصر شعر «شعلهتن ققنوس» با حضور جمعی از شاعران و ادیبان در شهرستان لنگرود برگزار شد.