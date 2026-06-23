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شبکه ورزش سیما با تدارک ویژه برنامه «روی تور»، دیدارهای هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ را از ۳ تا ۷ تیرماه به صورت زنده برای مخاطبان پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش سیما در چارچوب برگزاری هفته دوم مسابقات والیبال لیگ ملتهای ۲۰۲۶، مسابقات حساس این تورنمنت را در قالب ویژه برنامه زنده «روی تور» به روی آنتن میبرد.
این برنامه با تهیهکنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجاتپور همزمان با برگزاری رقابتها پخش میشود.
برنامه «روی تور» با دعوت از کارشناسان برجسته حوزه والیبال، به تحلیل فنی بازیها و بهویژه عملکرد تیم ملی والیبال کشورمان میپردازد.
جدول پخش دیدارهای این هفته از شبکه ورزش به شرح زیر است:
چهارشنبه ۳ تیر:
دیدار بلغارستان و ایتالیا ساعت ۱۴:۳۰ پخش میشود.
مسابقه اوکراین و برزیل ساعت ۱۸:۰۰ به روی آنتن میرود.
بازی فرانسه و ایران ساعت ۲۲:۰۰ برای بینندگان نمایش داده میشود.
پنجشنبه ۴ تیر:
تقابل اوکراین و ایتالیا ساعت ۱۸:۰۰ پخش میشود.
جمعه ۵ تیر:
مسابقه تیمهای چین و آرژانتین ساعت ۱۸:۰۰ به روی آنتن میرود.
شنبه ۶ تیر:
دیدار لهستان و آلمان ساعت ۱۸:۳۰ پخش میشود.
یکشنبه ۷ تیر:
بازی فرانسه و ژاپن ساعت ۱۸:۳۰ به روی آنتن میرود.
تقابل تیمهای اسلوونی و ایتالیا ساعت ۲۲:۰۰ پخش میشود.