به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بعد از آنکه هیئت رییسه فدراسیون فوتبال تصمیم بر برگزاری دیدار پلی‌آف برای تعیین سهمیه سوم آسیا گرفت، باشگاه چادرملو هم با توجه به تعطیلی تمریناتش نسبت به این تصمیم گلایه کرد.

مسئولان باشگاه اردکانی اعتقاد داشتند که باید معدل امتیاز تیم‌ها برای تعیین سهمیه سوم آسیا در نظر گرفته شود و بعد از آنکه فدراسیون رای به برگزاری پلی‌آف داد، آنها اعلام کردند که، چون تمرینات شان تعطیل بوده، نمی‌توانند با تیم اصلی در این بازی حاضر شوند.

نکته قابل توجه این بود که مسئولان چادرملو درخواستی برای حضور در مسابقه پلی آف با تیم امید خود را داشتند تا به شکلی جالب واکنش نشان بدهند.

با این حال سازمان لیگ با حضور تیم امید چادرملو در مسابقه پلی‌آف با پرسپولیس مخالفت کرده است. از این رو باشگاه چادرملو درخواست جدیدی را مبنی بر تعویق بازی با پرسپولیس به سازمان لیگ ارائه کرده و در انتظار پاسخ کمیته مسابقات است.