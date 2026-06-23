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مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: برگزاری ۴۹۱ دوره آموزشی با حضور بیش از ۱۵ هزار نفر، منجر به کاهش چشمگیر تعداد وقایع حریق و سطح عرصههای آسیبدیده در جنگلها و مراتع کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد افزود: در سه ماهه نخست امسال، در مجموع ۴۹۱ دوره آموزشی در حوزه پیشگیری و اطفای حریق در عرصههای جنگلی و مرتعی برگزار شده است.
وی افزود: این دورهها با حضور ۱۵٬۱۳۵ نفر از فراگیران برگزار شده که هدف از آنها ارتقای سطح آگاهی جوامع محلی و تشکلها بوده است.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به نتایج عملیاتی این اقدامات گفت: آمارهای دریافتی از یگان حفاظت سازمان نشان میدهد که هم تعداد وقایع حریق و هم سطح عرصههای درگیر آتشسوزی در مقایسه با مدت مشابه پارسال و همچنین میانگین سنوات اخیر، کاهش قابل توجهی داشته است.
بهزاد در ادامه با اشاره به افزایش پوشش گیاهی به دلیل بارندگیهای مناسب در اواخر سال گذشته، تاکید کرد: «اگرچه افزایش پوشش گیاهی از منظر احیا ارزشمند است، اما میتواند خطر بروز حریق را نیز افزایش دهد؛ لذا برنامهریزی گستردهای برای آموزش و فرهنگسازی در دستور کار قرار گرفت.
وی با تأکید بر نقش حیاتی جوامع محلی در این موفقیت، گفت: مردم محلی و دوستداران طبیعت نخستین مدافعان منابع طبیعی هستند و با گزارش بهموقع، نقش تعیینکنندهای در کاهش خسارات ایفا میکنند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان تأکید کرد که این دفتر با جدیت به برنامههای آموزشی و توسعه همکاری با رسانهها و تشکلهای مردمی برای تثبیت این دستاوردها ادامه خواهد داد.