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روضههای خانگی در شهرستان پاسارگاد با فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین علیه السلام رونق بیشتری گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در شهرستان پاسارگاد برگزاری روضههای خانگی یک سنت قدیمی و بسیار محبوب است، این مجالس فقط یک مراسم مذهبی نیستند، بلکه نشاندهنده عشق و ارادت قلبی مردم این دیار به امام حسین علیه السلام است.
روضههای خانگی اجتماع کوچکی که یاد بزرگ مرد حماسه عاشورا را زنده نگه میدارد و سوگواری خالصانه و بینشان اما تمدن سازی است که سرشار از برکت و رحمت می باشد.
مردم در این جلسات، فضای خانههایشان را با یاد شهدای کربلا عطرآگین میکنند و اینگونه سنتهای اصیل دینی را نسل به نسل زنده نگه میدارند.
این مجالس فرصتی عالی و مناسب برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و آزادگی است
روضه های خانگی تا پایان ماه صفر در شهرستان پاسارگاد ادامه دارد .