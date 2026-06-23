به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در شهرستان پاسارگاد برگزاری روضه‌های خانگی یک سنت قدیمی و بسیار محبوب است، این مجالس فقط یک مراسم مذهبی نیستند، بلکه نشان‌دهنده عشق و ارادت قلبی مردم این دیار به امام حسین علیه السلام است.

روضه‌های خانگی اجتماع کوچکی که یاد بزرگ مرد حماسه عاشورا را زنده نگه می‌دارد و سوگواری خالصانه و بی‌نشان اما تمدن سازی است که سرشار از برکت و رحمت می باشد.

مردم در این جلسات، فضای خانه‌هایشان را با یاد شهدای کربلا عطرآگین می‌کنند و این‌گونه سنت‌های اصیل دینی را نسل به نسل زنده نگه می‌دارند.

این مجالس فرصتی عالی و مناسب برای آشنا کردن کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار و آزادگی است

روضه های خانگی تا پایان ماه صفر در شهرستان پاسارگاد ادامه دارد .