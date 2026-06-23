تأکید بر روایتسازی فاخر و نهادینهسازی الگوی حرکتهای جهادی
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر روایتسازی فاخر و نهادینهسازی الگوی حرکتهای جهادی در سال جاری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در نشست شورای معاونان با هدف برنامهریزی برای گرامیداشت روز حرکتهای جهادی بر ضرورت تولید محتوای رسانهای فاخر، گسترش نهضت خدمات جهادی و تبدیل شدن الگوی جهادی فردوس به نمونهای ملی و جهانی تأکید شد.
آینهدار با اشاره به اهمیت استراتژیک این مناسبت در تقویم ملی، بر ضرورت افزایش حجم پوشش خبری و هماهنگی گسترده با مرکز صدا و سیمای تهران برای مدیریت بهتر حجم بالای فعالیتها تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تغییر شرایط برگزاری مراسم در سال جاری، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و همکاری نزدیک با بسیج سازندگی برای باشکوهتر شدن این رویداد شد.
حجتالاسلام شاکری، امام جمعه فردوس، در این نشست با تبیین مفهوم فردوس به عنوان مبدأ حرکتهای جهادی و امداد مردمی، خواستار الگوسازی مدیریتی و تمدنسازی از طریق این حرکات شد و نقش کلیدی رسانه در نهادینهسازی روحیه جهادی در جامعه را حیاتی دانست.
حجتالاسلام عرب امام جمعه اسلامیه، با تأکید بر ضرورت معرفی عمیق چهره جهادی رهبر معظم انقلاب به جامعه، از اهمیت ویژهی کار رسانهای در این سال خاص سخن گفت.
خراسانی مسئول بسیج سازندگی سپاه فردوس نیز با رونمایی از طرح نهضت خدمات جهادی ۱۳ شهریور، پیشنهاد کرد که جریان خدمت جهادی از زمان تشییع رهبر آغاز شده و تا ۱۳ شهریور با محوریت پیوست رسانهای خدمات به مردم تداوم یابد.
وی همچنین به برنامههای محوری از جمله رویداد نشان فردوس با موضوع شعار سال، تولید محتوای فاخر رسانهای، برگزاری اجلاس شهدای خدمت و پویش کتابخوانی دوباره فردوس اشاره کرد و بر ضرورت توجه ویژه رسانه به این رویدادها تأکید کرد.
سرهنگ امانتی، فرمانده سپاه فردوس نیز با تأکید بر ضرورت انتقال الگوی نهضت حرکتهای جهادی از فردوس به سطح جهانی، خواستار تولید آثار رسانهای ماندگار شد.
علی پرست رئیس شورای شهر فردوس با قدردانی از تلاشهای صدا و سیمای خراسان جنوبی، خواستار پیگیری تولید مستند ویژه ۱۳ شهریور شد تا روایتهای ماندگار از این روز تاریخی ثبت شود.