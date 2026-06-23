در ایام محرم، بخشی از سیره و اندیشه‌های قائد شهید امت با محوریت پیوند میان فرهنگ عاشورا، دفاع مقدس و گفتمان مقاومت مورد بازخوانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در ایام سوگواری ماه محرم، بخش‌هایی از سیره فکری و عملی قائد شهید امت بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ شخصیتی که در نگاه پیروان این گفتمان، همواره بر الهام‌گیری از نهضت عاشورا در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید داشته است.بر اساس این روایت، وی با تکیه بر آموزه‌های عاشورایی، مفاهیمی همچون ایستادگی در برابر ظلم، عدالت‌خواهی و حضور مؤثر در میدان‌های مختلف را در قالب گفتمان «مقاومت» و «جهاد تبیین» دنبال می‌کرد.

همچنین نقش او در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی و اجتماعی کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ دورانی که به باور حامیان این دیدگاه، نمادی از انسجام، مقاومت و حضور مردمی در صحنه‌های مختلف بوده است.

در پایان این بازخوانی‌ها، بر استمرار بهره‌گیری از مفاهیم عاشورایی در تحلیل تحولات امروز و تقویت هویت دینی و ملی تأکید شده است.