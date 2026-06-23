هشدار پلیس فتا نسبت سوءاستفاده کلاهبرداران از اختلالات بانکی

پلیس فتا در واکنش به اختلالات اخیر در خدمات بانکی، نسبت به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری هشدار داد.