هشدار پلیس فتا نسبت سوءاستفاده کلاهبرداران از اختلالات بانکی
پلیس فتا در واکنش به اختلالات اخیر در خدمات بانکی، نسبت به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری هشدار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پلیس فتا با اشاره به افزایش فعالیت کلاهبرداران سایبری در پی اختلالات اخیر در خدمات بانکی، به شهروندان و صاحبان کسبوکار هشدار داد. بر اساس اعلام این نهاد، کلاهبرداران با سوءاستفاده از نگرانیهای کاربران، تماسهای تقلبی با موضوع «بهروزرسانی دستگاه کارتخوان» برقرار میکنند. پلیس فتا تأکید کرد: در برابر پیامهای جعلی و تماسهای فریبنده هوشیار باشید و هرگونه اطلاعات حساس بانکی را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.