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بخش پروژههای توسعه آستان مقدس حسینی، امروز (سهشنبه)، از افتتاح مقام تل زینبیه به روی بانوان زائر با هدف فراهم کردن فضاهای اضافی برای پاسخگویی به ازدحام گسترده و تسهیل تردد آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین رضا مهدی، رئیس بخش پروژههای توسعه آستان مقدس حسینی، در بیانیهای اعلام کرد: بخش پروژههای توسعه در آستان مقدس حسینی از امروز (۷) ماه محرم تا روز (۱۳) این ماه، درهای مقام تل زینبیه را به روی بانوان زائر باز کرده است؛ این اقدام با هدف ایجاد فضاهای اضافی برای جای دادن زائران انجام میشود.
وی درباره اقدامات لجستیکی و خدماتی انجامشده برای آمادهسازی این مکان توضیح داد که این اقدامات شامل فرش کردن این مقام، نصب بنرها و پرچمهای مشکی در فضای سوگ و عزاداری، و همچنین انجام عملیات کامل نظافت و خوشبوسازی مکان بوده است تا شأن و قداست آن حفظ شود.
رئیس این بخش در خصوص شیوه مدیریت جمعیت و جلوگیری از ازدحام افزود: مسیرهای ویژهای برای تردد بانوان زائر تنظیم شده تا حداکثر روانی حرکت، جلوگیری از گرههای ترافیکی انسانی و ایجاد فضای مناسب و آرام برای انجام مراسم زیارت و عبادت فراهم شود.
او همچنین اشاره کرد که این اقدام بخشی از آمادگیهای کلی و لجستیکی برای ایام زیارت است و تأکید کرد که این تلاشها جزئی از یک برنامه خدماتی یکپارچه است که توسط دبیرخانه کل آستان مقدس حسینی تدوین شده و هدف آن ارائه تمامی امکانات رفاهی و خدماتی به عزاداران ورودی از داخل عراق و خارج از آن است.