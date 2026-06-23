رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در اوج حملات دشمن و موشک باران، ترخیص میلیون‌ها تن کالای اساسی و صدور بیش از ۲۰۰ هزار بارنامه در استان هرمزگان موجب شد که بازار کشور دچار خطر و اختلال نشود و مردم ما احساس هیچگونه کمبود و نایابی در خصوص کالا‌های اساسی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت هفته قوه قضائیه، همایش بزرگ رسالت قضائی و آموزه‌های نهضت حسینی با حضور استاندار هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان، مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، قضات و کارکنان قوه قضائیه و خانواده هایشان در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش گفت: کارکنان قوه قضائیه استان هرمزگان برای گرامیداشت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداللّه الحسین(ع) در قالب حسینیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گرد هم آمده‌اند تا در کنار خانواده هایشان ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب و مکتب امام حسین(ع) به سوگواری بپردازند.

وی همچنین ضمن بزرگداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، شهدای قوه قضائیه به ویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی، شهدای هشت سال دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: از زحمات و مجاهدت‌های شبانه روزی کارکنان قوه قضائیه استان در دوران جنگ رمضان و پس از آن صمیمانه قدردانی و تشکر می‌کنم.

قهرمانی افزود: ما در حساس‌ترین دوره تاریخی قرار داریم و دورانی شبیه با محرم سال ۶۱ هجری را تجربه می‌کنیم که جبهه کفر و ظلم در مقابل جبهه حق قرار گرفته است.

وی گفت: این واقعه بزرگ تاریخی که در دوران ما اتفاق افتاده مرهون خون شهداء و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللّه سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است و در این عزت و اقتدار، افراد و گروه‌های مختلف از جمله خانواده‌های معظم شهدا، نیرو‌های مسلح مقتدر و با غیرت و مردم با بصیرتی که به میدان حاضر شده‌اند نقش دارند.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هم افزایی قوه قضائیه و استانداری هرمزگان در ایام جنگ رمضان، افزود: در اوج حملات دشمن و موشک باران، ترخیص میلیون‌ها تن کالای اساسی و صدور بیش از ۲۰۰ هزار بارنامه در استان هرمزگان موجب شد که بازار کشور دچار خطر و اختلال نشود و مردم ما احساس هیچگونه کمبود و نایابی در خصوص کالا‌های اساسی نداشته باشند.

وی گفت: تشکیل مجمع مشورتی حکمرانی مطلوب در استان هرمزگان باعث شده است اقداماتی بسیار بزرگ در حوزه‌های مختلف رقم بخورد که آثار و برکات آن را به مرور زمان خواهیم دید.

محمد آشوری استاندار هرمزگان نیز در این همایش با گرامیداشت ایام سوگواری ماه محرم و هفته بزرگداشت قوه قضائیه، از تلاش‌های رئیس کل دادگستری و مجموعه مدیران و کارکنان قوه قضائیه استان در کمک به دولت با هدف گره گشایی از مشکلات مردم قدردانی و تشکر کرد.

وی افزود: اگر در یکسال اخیر حوادث و چالش‌های بزرگی در استان هرمزگان مدیریت شده است، مربوط به یک حرکت جمعی است که هم در بطن و متن گفتمان قائد شهید و خَلَف صالح ایشان و هم در دل قانون اساسی با تکیه بر حکمرانی خردمندانه و عادلانه ترسیم شده است.

آشوری گفت: در این جنگ اخیر اگر دستاوردی نصیب استان شد و حس آرامش و امنیت در بخش‌های مختلف آن شکل گرفت محصول همکاری اضلاع حاکمیت یعنی قوه قضائیه، قوه مجریه، مجلس و نهاد‌های حاکمیتی و مجموعه دستگاه‌های نظامی و نظارتی بود و این اتفاق یعنی اینکه ما برای خدمت رسانی به مردم می‌توانیم با هم یکپارچگی در حاکمیت را شکل دهیم و از آن بهره ببریم.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مسئولین شأنی جز خدمتگزاری ندارند و خدمتگزاری بزرگترین افتخاری است که اگر کسی بخواهد تمشیت امور کند، در مسئولیت‌هایی که می‌پذیرد به عنوان مدال افتخار بر سینه اش زده شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بزرگ خانواده قوه قضائیه استان هرمزگان گفت: پشتوانه عظیم همه کسانی که مسئولیت می‌پذیرند خانواده‌ها هستند و ابتکار و خلاقیت رئیس کل دادگستری استان در برگزاری این محفل بسیار ارزشمند ستودنی است.

استاندار هرمزگان افزود: از رئیس کل دادگستری هرمزگان و مجموعه قوه قضائیه که خدمات بسیار ارزشمندی را در جهت تقویت سرمایه اجتماعی در استان انجام داده‌اند قدردانی و تشکر می‌کنم و از انتخاب دادگستری استان هرمزگان به عنوان دستگاهی که رضایت عمومی را در ساختار ملی جلب کرده است مفتخر و خرسندیم.