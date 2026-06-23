داوری که دیدار فینال رقابت‌های فوتبال جام جهانی گذشته را قضاوت کرده است، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و مصر را سوت خواهد زد.

داور فینال جام جهانی، قاضی دیدار ایران و مصر

داور فینال جام جهانی، قاضی دیدار ایران و مصر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر از گروه G جام‌جهانی ۲۰۲۶، روز شنبه ۶ تیرماه و از ساعت ۶:۳۰ دقیقه در سیاتل برگزار می‌شود.

براساس تصمیم فیفا «سیمون مارسینیاک» از لهستان دیدار این دو تیم را قضاوت خواهد کرد. این داور که دیدار‌های مهمی در فوتبال جهان سوت زده است، بازی فینال جام جهانی ۲۰۲۲ بین آرژانتین و فرانسه را قضاوت کرد.

در گروه G بیست و سومین دوره رقابت‌های جام جهانی مصر با ۴ امتیاز صدرنشین است و ایران با ۲، بلژیک با ۲ و نیوزیلند با یک امتیاز در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند.