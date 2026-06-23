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عزاداران و سوگواران حسینی در یوم العباس بار دیگر عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان و علمدار باوفای دشت کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان؛ یوم العباس حسینیه اعظم زنجان، جایی که دلهای عاشق، به نام سید و سالار شهیدان گرد هم آمدهاند.
تا به رسم علمدار کربلا، درس وفاداری و ولایتمداری را از نو مرور کنند.
امروز هزاران عزادار، همصدا و همدل، لبیکگوی امام و مقتدای خویش شدند و زیر پرچم «حبالحسین یجمعنا» دلهایشان را به ریسمان محبت حسین علیهالسلام گره زدند.
اجتماعی به وسعت عشق؛ تا ندای حقطلبی و خونخواهی امام شهید و رهبر شهید، بار دیگر در جان جهان طنینانداز شود.