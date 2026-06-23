طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید، به صورت نمادین در مدارس راضیه و بعثت ناحیه دو سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های آموزشی گفت: فراهم‌سازی محیطی ایمن و بانشاط برای دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج نیز مردمی‌سازی و جلب مشارکت عمومی در بهبود فضا‌های آموزشی را از اهداف اصلی طرح شهید عجمیان عنوان کرد.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.