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طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی و آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید، به صورت نمادین در مدارس راضیه و بعثت ناحیه دو سنندج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ارتقای زیرساختهای آموزشی گفت: فراهمسازی محیطی ایمن و بانشاط برای دانشآموزان از مهمترین اهداف این طرح است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج نیز مردمیسازی و جلب مشارکت عمومی در بهبود فضاهای آموزشی را از اهداف اصلی طرح شهید عجمیان عنوان کرد.
در پایان این مراسم از خانوادههای معظم شهدا تجلیل شد.