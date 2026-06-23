وزیران نفت و انرژی و مقام‌های بلندپایه از ۱۱ کشور عضو گروه بریکس در یازدهمین نشست خود در هند بر تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت انرژی، پایداری و نوآوری تمرکز می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ هند در روز‌های ۲۵ و ۲۶ ژوئن (چهارم و پنجم تیر) میزبان یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی کشور‌های عضو بریکس در شهر گورگرام واقع در ایالت هاریانا خواهد بود و ریاست این نشست را به عهده خواهد داشت.

یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی بریکس بر سه اولویت اصلی «امنیت و پایداری انرژی»، «دسترسی و برابری انرژی» و «فناوری و نوآوری» تمرکز خواهد داشت.

وزیران نفت و انرژی و مقام‌های بلندپایه از ۱۱ کشور عضو گروه بریکس در این نشست برای تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت انرژی، پایداری و نوآوری شرکت خواهند کرد.

شعار یازدهمین نشست گروه بریکس در سال ۲۰۲۶ «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» است.

یازدهمین نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس همچنین زمینه‌ای را برای هند فراهم می‌کند تا اولویت‌های کشور‌های کمتر توسعه‌یافته جهان را پیش ببرد و در شکل‌دهی آینده‌ای فراگیر در حوزه انرژی جهان مشارکت کند.