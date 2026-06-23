معاون سلامت اداره‌کل دامپزشکی خوزستان از اجرای طرح نظارت بهداشتی و شرعی بر ذبح دام‌های نذری در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با استقرار ۹۸ گروه تخصصی در سطح استان خبر داد.

استقرار ۹۸ گروه نظارتی دامپزشکی خوزستان در تاسوعا و عاشورا برای کنترل بهداشت ذبح دام

استقرار ۹۸ گروه نظارتی دامپزشکی خوزستان در تاسوعا و عاشورا برای کنترل بهداشت ذبح دام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بهمن جوشن، گفت: در راستای حفظ سلامت شهروندان و عزاداران حسینی، اداره‌کل دامپزشکی استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با ۹۸ گروه ویژه نظارت بهداشتی، عملیات بازرسی و کنترل بهداشتی و شرعی ذبح دام‌های قربانی و نذری را در سطح استان انجام می‌دهد.

وی افزود: این گروه‌ها شامل ۱۹۰ نفر از دامپزشکان، کارشناسان، بازرسان بهداشتی و ناظران شرعی هستند که از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ بر روند ذبح و کشتار دام‌ها نظارت خواهند داشت.

معاون سلامت دامپزشکی خوزستان ادامه داد: در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر نیز ۸ گروه عملیاتی متشکل از ۱۲ کارشناس این نظارت‌ها را بر عهده دارند.

جوشن با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی خاطرنشان کرد: ذبح دام‌ها تا حد امکان باید در کشتارگاه‌های مجاز و زیر نظر بازرسین بهداشتی انجام شود و از کشتار دام در معابر و محیط‌های عمومی خودداری شود.

وی استفاده از دستکش و تجهیزات محافظتی هنگام ذبح را ضروری دانست و افزود: در صورت نیاز به حضور بازرس بهداشتی، شهروندان می‌توانند با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند تا گروه‌های سیار در محل حاضر شوند.جوشن در پایان تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا موارد غیربهداشتی، برخورد قانونی از سوی مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.