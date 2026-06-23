دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما گفت: تولید مرغ از شرایط بحرانی در ماه‌های گذشته خارج و به روند عادی بازگشته و این موضوع باعث کاهش قیمت هم شده است.

صدیق پور با اشاره به روند افزایشی تولید، گفت: میزان جوجه ریزی در فروردین ۹۶ میلیون قطعه، در اردیبهشت ۱۲۱ میلیون قطعه، و در خرداد به ۱۳۶ میلیون قطعه رسیده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه، این روند افزایشی را حاصل برنامه ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی در تولید و تامین عرضه کافی نهاده‌ها دانست و افزود: با توجه به فراوانی عرضه نهاده به عنوان مثال کنجاله سویا، از بیش از ۱۱۰ هزار تومان در کیلوگرم در ماه گذشته به حدود ۷۰ هزار تومان در خردادماه رسیده و همین عامل اطمینان تولیدکنندگان به شرایط پیش روی تولید شده است.

محمدرضا صدیق پور گفت: مازاد تولید هم با خرید شرکت پشتیبانی امور دام که از روز گذشته آغاز شده، موجب تکمیل ذخایر شده و از طرفی می‌تواند مسیر صادرات را هم هموار کند.