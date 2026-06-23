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مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ حلقه از چاههای کشاورزی استان به کنتور هوشمند مجهز شدهاند و بر اساس قانون برنامه هفتم، تمامی چاههای دارای پروانه مجاز باید به این سامانهها مجهز شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی نصب کنتورهای هوشمند را یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و پایش برداشت از منابع آب زیرزمینی دانست و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان به کنتور هوشمند مجهز شده است.
حسین اسدی در گفتوگو با خبرنگار صداوسیمای استان مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی هفت هزار و ۶۰۰ حلقه چاه کشاورزی وجود دارد که تاکنون برای دو هزار و ۵۰۰ حلقه از این چاهها کنتور هوشمند نصب شده است.
وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند در راستای اجرای طرحهای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، کنترل و پایش دقیق میزان برداشت آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی با اشاره به تکالیف قانونی در این حوزه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری مجاز موظف به نصب کنتورهای هوشمند استاندارد مورد تأیید وزارت نیرو هستند.
اسدی تأکید کرد: تجهیز چاههای کشاورزی به کنتور هوشمند نقش مهمی در برقراری عدالت در توزیع و مصرف منابع آبی، صیانت از سفرههای زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آب دارد.
وی از کشاورزان خواست با اهتمام بیشتری نسبت به تهیه و نصب کنتورهای هوشمند اقدام کنند تا زمینه مدیریت بهتر منابع آبی و حفظ این سرمایه ارزشمند برای نسلهای آینده فراهم شود.