به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی نصب کنتورهای هوشمند را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت و پایش برداشت از منابع آب زیرزمینی دانست و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان به کنتور هوشمند مجهز شده است.

حسین اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیمای استان مرکزی اظهار کرد: در استان مرکزی هفت هزار و ۶۰۰ حلقه چاه کشاورزی وجود دارد که تاکنون برای دو هزار و ۵۰۰ حلقه از این چاه‌ها کنتور هوشمند نصب شده است.

وی افزود: نصب کنتورهای هوشمند در راستای اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، کنترل و پایش دقیق میزان برداشت آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به تکالیف قانونی در این حوزه گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره‌برداری مجاز موظف به نصب کنتورهای هوشمند استاندارد مورد تأیید وزارت نیرو هستند.

اسدی تأکید کرد: تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند نقش مهمی در برقراری عدالت در توزیع و مصرف منابع آبی، صیانت از سفره‌های زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آب دارد.

وی از کشاورزان خواست با اهتمام بیشتری نسبت به تهیه و نصب کنتورهای هوشمند اقدام کنند تا زمینه مدیریت بهتر منابع آبی و حفظ این سرمایه ارزشمند برای نسل‌های آینده فراهم شود.