اردوهای تیم‌ های ملی شنای بانوان و آقایان به میزبانی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش‌ های آبی خراسان رضوی گفت: اردوی تیم ملی شنای بانوان از ۶ تا ۱۱ تیر و اردوی تیم ملی شنای آقایان از ۸ تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.

حسین گرایلی افزود: ملی‌پوشان کشور در این مدت تمرینات و برنامه‌ های آماده‌ سازی خود را در استخر شهید حججی مشهد دنبال خواهند کرد.

گرایلی ادامه داد: هیئت ورزش‌ های آبی خراسان رضوی امکانات و ظرفیت‌ های لازم را برای برگزاری این اردوها فراهم کرده است.