عزاداری سرور و سالار شهیدان در صدا و سیمای مرکز لرستان
در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، در صدا و سیمای مرکز لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نماینده ولی فقیه در لرستان در مراسم عزاداری کارکنان صداو سیمای لرستان در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: قیام عاشورا برای حفظ اسلام ناب محمدی و جلوگیری از نابودی ارزشهای دینی شکل گرفت و به همین دلیل نهضت حسینی تا امروز الهام بخش آزادگان جهان بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی افزود: امروز دشمنان انقلاب اسلامی از همه ظرفیتهای رسانهای، نظامی، امنیتی و اقتصادی خود استفاده میکنند، اما ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا در برابر آنان همچنان ایستاده است.
وی با تأکید بر حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، اختلاف نظرهای طبیعی نباید به نزاع و تفرقه منجر شود و حفظ وحدت و انسجام ملی از ضروریات امروز کشور است.
نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین با اشاره به تلاش شبانه روزی کارکنان صداوسیما در جنگ تحمیلی اخیر افزود: اگر بخواهیم پس از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران که با رشادت، ایثار و فداکاری در مقابل دشمن ایستادند و به گواه دوست و دشمن پیروزی را رقم زدند، از دستگاههای موفق و اثرگذار نام ببریم، بی تردید، رسانه ملی در شمار برجستهترین این مجموعهها قرار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی گفت: رسانه ملی چه در سطح کشور و چه در استان لرستان با تمام ظرفیت، توان و امکانات خود در میدان حاضر شد و کارکنان آن به صورت شبانه روزی، متعهدانه و مسئولانه ایفای نقش کردند.