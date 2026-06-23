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استاندار گیلان، ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی همهجانبه دستگاهها برای تسهیل حضور مردم از هدفگذاری برای اعزام کاروان حدود ۱۰ هزار نفری از تمامی اقشار مردم ولایی استان به تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان عصر امروز در نشست ستاد بزرگداشت عروج قائد شهید امت، ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت رهبر مجاهد بر اهمیت معرفتافزایی در برگزاری این مراسم تاکید کرد وگفت: نهضت عاشورا امتدادش پرورش چنین شاگردانی بوده است و امام حسین علیه اسلام آگاهانه حرکت کرد و تمام مواضعاش علیه نظام سلطه و در برابر یزید بود.
هادی حق شناس افزود: امام شهید امت اگرچه مرجع دینی بودند و جایگاه شرعیشان محفوظ، اما همه عمرشان را صرف اشتغال به امور کشور کرده بودند.
وی بر اهمیت برنامهریزی دقیق برای حضور پرشور مردم استان تاکید کرد و از فرمانداریهای سراسر استان خواست تا حداکثر تا تاریخ ۱۰ تیرماه، آمار دقیق نفرات و ناوگان مورد نیاز خود را نهایی و اعلام کنند تا هماهنگیهای لازم برای اعزام این کاروان حدود ۱۰ هزار نفری صورت پذیرد.
همچنین در نشست ستاد بزرگداشت عروج قائد شهید امت هر یک از اعضای کمیته حمل و نقل، کمیته الزام، کمیته اطلاعرسانی صدا و سیما، کمیته فرهنگی ، کمیته حوزههای حمایتی و خدماتی، کمیته خادمین و کمیته مواکب از برنامههای خود برای هرچه باشکوهتر برگزاری مراسم رهبر امت شهید گفتند.