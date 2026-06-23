به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان عصر امروز در نشست ستاد بزرگداشت عروج قائد شهید امت، ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت رهبر مجاهد بر اهمیت معرفت‌افزایی در برگزاری این مراسم تاکید کرد وگفت: نهضت عاشورا امتدادش پرورش چنین شاگردانی بوده است و امام حسین علیه اسلام آگاهانه حرکت کرد و تمام مواضع‌اش علیه نظام سلطه و در برابر یزید بود.

هادی حق شناس افزود: امام شهید امت اگرچه مرجع دینی بودند و جایگاه شرعی‌شان محفوظ، اما همه عمرشان را صرف اشتغال به امور کشور کرده بودند.

وی بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای حضور پرشور مردم استان تاکید کرد و از فرمانداری‌های سراسر استان خواست تا حداکثر تا تاریخ ۱۰ تیرماه، آمار دقیق نفرات و ناوگان مورد نیاز خود را نهایی و اعلام کنند تا هماهنگی‌های لازم برای اعزام این کاروان حدود ۱۰ هزار نفری صورت پذیرد.

همچنین در نشست ستاد بزرگداشت عروج قائد شهید امت هر یک از اعضای کمیته حمل و نقل، کمیته الزام، کمیته اطلاع‌رسانی صدا و سیما، کمیته فرهنگی ، کمیته حوزه‌های حمایتی و خدماتی، کمیته خادمین و کمیته مواکب از برنامه‌های خود برای هرچه باشکوه‌تر برگزاری مراسم رهبر امت شهید گفتند.