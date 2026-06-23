در چهارمین نشست کارگروه آرد و نان شهرستان مهاباد، با هدف ارتقای سطح نظارت بر بازار نان و مدیریت بهینه توزیع آرد، تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، از مهم‌ترین محور‌های این نشست، تشکیل دو دبیرخانه ویژه برای نظارت دقیق‌تر بر فعالیت نانوایی‌ها و برخورد قاطع با واحد‌های متخلف بود.

هشدار به متخلفان: پلمپ و ابطال پروانه کسب

فرماندار مهاباد در این نشست با تأکید بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، هشدار داد که با نانوایی‌های متخلف برخورد جدی خواهد شد. وی اعلام کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، واحدهای مربوطه بلافاصله پلمپ شده و پروانه کسب آن‌ها باطل خواهد شد. فرماندار همچنین تأکید کرد که اولویت اصلی در توزیع آرد، تأمین نیاز روستاهای محال، بخش خلیفان و جاده برهان است.

حمایت از مناطق روستایی و عشایری

در راستای عدالت در توزیع محصولات، رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی مهاباد، سلیمان کبریتی، از مصوبات جدید خبر داد. وی اعلام کرد که با نظر اعضای کارگروه، سهمیه «آرد ترمیمی» به مناطق روستایی بخش خلیفان و بخش مرکزی اختصاص می‌یابد. همچنین طرح ایجاد مجتمع‌های نان در بخش خلیفان و توزیع آرد خام میان خانوارهای عشایری ساکن در ییلاق، از دیگر تصمیمات مهم این نشست بود.

آموزش نانوایان و نظارت بر خرید گندم

بایزید حسن‌پور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، نیز در این نشست به ضرورت نظارت بر مراکز خرید گندم با توجه به آغاز فصل برداشت اشاره کرد. در همین راستا، مقرر شد کلاس‌های آموزشی و توجیهی برای نانوایان با حضور کارشناسان «نانینو» و تحت سرپرستی بانک استان برگزار شود تا دانش فنی و استاندارد تولید نان ارتقا یابد.

علاوه بر این، پیشنهاد افزایش بازرسی‌های میدانی از نانوایی‌های منطقه «گوگ تپه» نیز در این نشست مورد تأیید قرار گرفت تا از سلامت و کیفیت نان توزیع شده اطمینان حاصل شود.