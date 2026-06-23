آیت‌الله مدرسی یزدی، عضو شورای نگهبان، در دیدار با خانواده شهید حسین نجفی، از شهدای جنگ رمضان و حادثه بمباران دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت و بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید محمد رضا مدرسی یزدی، عضو شورای نگهبان، در دیداری صمیمانه با خانواده شهید حسین نجفی، از شهدای گرانقدر جنگ رمضان و حادثه بمباران دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم، ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهید، بر جایگاه والای ایثار و شهادت در فرهنگ اسلامی تأکید کرد.

در این نشست که با حضور خانواده و همرزمان شهید برگزار شد، ابعاد شخصیتی، مجاهدت‌ها و روحیه جهادی شهید نجفی مورد بازخوانی قرار گرفت و حاضران با بیان خاطراتی از سیره و منش این شهید، یاد او را زنده نگه داشتند.

آیت‌الله مدرسی یزدی در این دیدار، امنیت و اقتدار پایدار جمهوری اسلامی ایران را مرهون خون پاک شهدا و استقامت خانواده‌های آنان دانست و تصریح کرد: تکریم خانواده‌های شهدا، ضرورتی ملی و وظیفه‌ای همگانی در راستای پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

خانواده شهید نجفی نیز در این دیدار ضمن بیان خاطراتی از زندگی و سیره این شهید والامقام، بر تداوم مسیر خدمت، ایثار و پاسداری از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

این دیدار بار دیگر بر پیوند عمیق مسئولان نظام با فرهنگ ایثار و شهادت و اهمیت تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران در فضای فرهنگی کشور تأکید داشت.