اعلام برنامه های مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در تبریز
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای برنامه های مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر تبریز را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد:دهه اول ماه محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی (ع) یادآور بزرگترین حماسه ظلم ستیزی و آزادگی در تاریخ بشری است. حماسه سرخ عاشورا، حماسه انسانهای پاک دل و راست قامتی است که عاشقانه به وصل الهی لبیک گفتند. آن اسوههای عشق و آزادگی که نام و یادشان و خاطره ایستادگی و مقاومتشان در تاریخ جاودانه گردید و سرلوحه زنده دلان و نیک سیرتان قرار گرفت.
عاشورا نمایش پرشکوه عشق است که با ایثار و از خودگذشتگی حضرت سیدالشهدا، حسین بن علی (علیه السلام) و یاران فداکارش در صحنه کربلا خلق شد. کربلا صحنه وقوع حماسه جاویدی است که وجدان انسانهای آگاه، صلابت آسمانیاش را ستایش میکند و در برابر قداست و عظمت آن سر تعظیم فرود میآورد.
امروز نیز همین فرهنگ عاشورایی با اثرگذاری در عمق جانها و دلهای ایرانیان عزیز، باعث مستاصل شدن دشمن و عقب نشینی از زیاده خواهیها و یاوه گویی هایش شد و عزت و عظمت حسینی (ع) را به نمایش گذاشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، ایام شهادت سرور و سالار آزادگان جهان، امام حسین (علیه السلام) و علمدار با وفایش حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) را تسلیت عرض نموده و از عموم عاشقان اهلبیت عصمت و طهارت دعوت میکند در برنامهها و عزاداریهای این ایام حضور پر شور و شعور داشته باشند.
در ضمن مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در شهر تبریز با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل به شرح زیر برگزار و در خاتمه با اقامه نماز ظهر و عصر پایان خواهد یافت:
- مراسم روز تاسوعای حسینی (ع): ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه از میدان ساعت به طرف مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره)
- مراسم روز عاشورای حسینی (ع): ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنجشنبه چهارم تیرماه از میدان ساعت به طرف مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره)