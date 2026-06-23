وقتی صحبت از بحران انرژی و مدیریت مصرف می‌شود، ذهن بسیاری از ما ناخودآگاه به سمت تصمیمات کلان دولتی و سیاست‌های پیچیده می‌رود. اما در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار مهاباد، داستان متفاوتی در جریان است؛ داستانی که می‌گوید راهکار اصلی، نه در دفتر‌های مدیریتی، بلکه در دل رفتار‌های ساده و روزمره ما نهفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، وقتی صحبت از بحران انرژی و مدیریت مصرف می‌شود، ذهن بسیاری از ما ناخودآگاه به سمت تصمیمات کلان دولتی و سیاست‌های پیچیده می‌رود. اما در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار مهاباد، داستان متفاوتی در جریان است؛ داستانی که می‌گوید راهکار اصلی، نه در دفترهای مدیریتی، بلکه در دل رفتارهای ساده و روزمره ما نهفته است.

اقداماتی کوچک، نتایجی بزرگ

«کاک عبدالله» و «هیوا»، دو نفر از بازاریان فعال مهاباد، نمونه‌ای از این تغییر رفتار هستند. آن‌ها با انجام چند اقدام بسیار ساده و کم‌هزینه در محیط مغازه و منزل، نه تنها توانسته‌اند هزینه‌های خود را کاهش دهند، بلکه الگویی برای اطرافیان خود شده‌اند. آن‌ها ثابت کرده‌اند که برای مدیریت مصرف، لزوماً نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیست، بلکه کمی دقت و آگاهی کافی است.

همت در کنار چرخ خیاطی

در گوشه‌ای دیگر از بازار، «استاد علی» که سال‌هاست با چرخ خیاطی خود، چرخ زندگی خانواده‌اش را می‌چرخاند، با نگاهی متفاوت به مصرف انرژی می‌نگرد. او معتقد است که مدیریت مصرف، تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه نوعی «حس مسئولیت» و «همت» نسبت به جامعه است. استاد علی با تجربه‌ی خود نشان می‌دهد که حتی در مشاغل سنتی، می‌توان با تغییر در الگوهای مصرف، به حفظ منابع کمک کرد.

نعمت آب؛ از قطره تا دریا

اما موضوع تنها به برق و انرژی محدود نمی‌شود. اصناف و بازاریان مهاباد، اهمیت نعمت آب را به خوبی درک می‌کنند. همان‌طور که در گفتگو با فعالان این حوزه شنیده می‌شود، اسراف آب می‌تواند به سرعت از یک قطره کوچک، به دریایی از هزینه‌های سنگین و نابودی منابع تبدیل شود.

پیام نهایی: تابستانی آرام با همدلی

با نزدیک شدن به روزهای گرم تابستان، که فشار بر شبکه برق و منابع آب افزایش می‌یابد، این گزارش یادآور می‌شود که مدیریت مصرف، یک «همدلی اجتماعی» است. اگر هر یک از ما با اقدامات کوچک خود، بخشی از این مسئولیت را بپذیریم، می‌توانیم تابستانی را بدون دغدغه قطعی انرژی و کمبود آب، در کنار هم سپری کنیم.