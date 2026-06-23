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رئیسکل دادگستری کردستان در نشست با حقوقدانان، وکلا و اساتید دانشگاه، بر تقویت تعامل میان مجموعه قضایی و جامعه حقوقی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حجت السلام حسینی گفت: انتقال مستمر مشکلات و برگزاری نشستهای تخصصی میتواند به بهبود روند رسیدگیها کمک کند.
وی با اشاره به عملکرد قضایی استان افزود: اتقان آرای قضایی در سطح میانگین کشور و در تجدیدنظر بالاتر از میانگین است.
جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج نیز بر اهمیت نقش وکلا در پیشبرد پروندههای کیفری و حقوقی تأکید کرد.
همچنین در این نشست بر افزایش اعتماد عمومی، آموزشهای حقوقی، نظارت بر عملکرد قضات و جبران تأخیر در رسیدگی پروندهها تأکید شد.