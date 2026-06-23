اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم با تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با حریق، تیم‌های واکنش سریع را جهت مقابله فوری با آتش‌سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های طبیعی استان سازماندهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا عابدی مقدم، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم، در نشست با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با حریق در مناطق تحت مدیریت این اداره‌کل خبر داد.

وی با بیان اینکه تیم‌های واکنش سریع محیط‌زیست برای مقابله فوری با حریق در عرصه‌های طبیعی استان، به طور ویژه سازماندهی شده‌اند، افزود: در این نشست، برنامه جامع عملیاتی سال جاری با تمرکز بر سه محور «پیشگیری»، «شناسایی نقاط بحرانی» و «افزایش سرعت واکنش نیروها» تدوین و تصویب شد.

عابدی مقدم تاکید کرد: محیط‌بانان و مأموران اجرایی، مناطق حساس و مراتع استان را به صورت شبانه‌روزی تحت رصد و پایش قرار می‌دهند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.

در پایان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ضمن تأکید بر نقش کلیدی مشارکت مردم و تشکل‌های زیست‌محیطی در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق، بلافاصله با سامانه ۱۵۴۰ تماس برقرار کنند.