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مراسم تشییع پیکر پرویز صراف نوازنده پیشکسوت تنبک فردا چهارشنبه سوم تیرم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع و تدفین پیکر پرویز صراف نوازنده پیشکسوت تنبک چهارشنبه (سوم تیرماه) ساعت ۹:۳۰ از مقابل سالن عروجیان بهشت زهرا (س) برگزار و پیکر او در قطعه ۸۸ هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم ترحیم این هنرمند فقید جمعه (پنجم تیرماه) ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ در مسجد پیام برگزار میشود.
حسن محمد صراف کردی، نوازنده ساز ضرب (تنبک) که با نام پرویز صراف شناخته میشد، اول تیرماه بر اثر ایست قلبی در ۷۸ سالگی درگذشت.
زندهیاد صراف، متولد سال ۱۳۲۷، از شاگردان هنرمندان فقید حسین تهرانی و محمد اسماعیلی بود و سالها در عرصه آموزش و مدیریت هنری فعالیت داشت.