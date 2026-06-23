پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۱۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری با اشاره به حجم بالای اقدامات عملیاتی در این حوزه و جمع آوری هزار و ۱۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز در استان از ابتدای امسال تاکنون، اظهار کرد: این تعداد دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز، معادل ۳/۷ مگاوات انرژی را بهصورت غیرقانونی مصرف میکردند که با تلاش شبانهروزی همکاران ما در این شرکت، شناسایی و جمعآوری شدند.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان موفق به کسب رتبه نخست کشور در زمینه شناسایی و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز شده است.
خدری با تاکید بر سیاستهای قاطع این شرکت در مدیریت مصرف انرژی ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت مراکز استخراج رمز ارز بدون مجوز، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب افزایش تلفات انرژی، آسیب به تجهیزات شبکه و کاهش کیفیت خدماترسانی به مشترکان میشود، به همین دلیل، هدف اصلی ما از اجرای این طرحهای نظارتی، برقراری عدالت در توزیع انرژی است. در این مسیر، با هرگونه بدمصرفی و استفاده غیرمجاز از شبکه برق بدون اغماض برخورد خواهد شد زیرا انرژی برق متعلق به آحاد جامعه است و رعایت عدالت در توزیع آن، خط قرمز ماست.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در ادامه با اشاره به ضرورت پایداری شبکه در ایام پیک بار بیان کرد: برای صیانت از سرمایههای ملی، حفاظت از زیرساختهای شبکه و تامین رفاه و آسایش مشترکان در تابستان، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و از تمامی روشهای قانونی و فنی برای حفظ پایداری شبکه برق بهره خواهیم برد تا خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.