پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از نایب قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچر قزوین تا حضور مربی قزوینی در مسابقات فوتسال آسیای میانه را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم بسکتبال با ویلچر قزوین در مسابقات آزاد کشور نایب قهرمان شد.
تیم بسکتبال با ویلچر استان در دیدار نهایی این مسابقات با شکست مقابل مشهد بر سکوی دومی ایستاد.
این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد.
مربی قزوینی در راه مسابقات فوتسال آسیای میانه
آمنه محمودی در قامت مربی بانوان ملی پوش فوتسال را در این رقابت ها همراهی می کند.
مسابقات فوتسال آسیای میانه از فردا به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد.