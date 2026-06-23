به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم بسکتبال با ویلچر قزوین در مسابقات آزاد کشور نایب‌ قهرمان شد.

تیم بسکتبال با ویلچر استان در دیدار نهایی این مسابقات با شکست مقابل مشهد بر سکوی دومی ایستاد.

این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد.

مربی قزوینی در راه مسابقات فوتسال آسیای میانه

آمنه محمودی در قامت مربی بانوان ملی پوش فوتسال را در این رقابت ها همراهی می کند.

مسابقات فوتسال آسیای میانه از فردا به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد.

دعوت از فرشاد نوروزپور هندبالیست نوجوان قزوینی به اردوی تیم ملی

فرشاد نوروزپور، هندبالیست نوجوان و آینده‌دار استان قزوین، به هفتمین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال نوجوانان پسر ایران دعوت شد.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ ازبکستان، از ۶ تا ۱۰ تیرماه به میزبانی فدراسیون هندبال در شهر تهران برگزار می‌شود.