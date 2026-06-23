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شرکت هواپیمایی کیش اعلام کرد: طرح تخفیف ۲۰ درصدی بلیت برای دارندگان کارت کیشوندی در مسیرهای رفت و برگشت به کیش اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شرکت هواپیمایی کیش، اعلام کرد: طرح تخفیف ویژه ساکنان دارای کارت کیشوندی با پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش از پنجم تیر اجرایی خواهد شد.
دارندگان کارت کیشوندی میتوانند از ۲۰ درصد تخفیف در خرید بلیت پروازهای شرکت هواپیمایی کیش در مسیرهای رفت و برگشت منتهی به کیش بهرهمند شوند.
متقاضیان با مراجعه به دفاتر فروش مستقیم شرکت هواپیمایی کیش در تهران و کیش و یا با مراجعه به پایگاه شرکت هواپیمایی کیش به نشانی kishairlines.ir بلیت خود را خریداری کنند.