با رسیدن جمعیت شهرستان مهاباد به مرز ۲۶۲ هزار نفر، چالش تأمین مسکن برای خانواده‌های جوان به یکی از مسائل کلیدی تبدیل شده است. در نشست اخیر ستاد خانواده و جمعیت مهاباد، ضمن بررسی آمارهای رشد جمعیت، از وضعیت واگذاری زمین به خانوار‌های واجد شرایط و چالش کمبود زمین در محدوده شهر خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس آمارهای جدید مرکز بهداشت مهاباد، جمعیت این شهرستان نسبت به سال گذشته شاهد افزایشی حدود دو هزار نفری بوده و اکنون به رقم ۲۶۱ هزار و ۸۴۷ نفر رسیده است. با این حال، با وجود رشد جمعیت، نرخ تولد در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ مورد کاهش یافته و به ۵۹۴ مورد رسیده است.

وضعیت واگذاری زمین به خانواده‌ها

در نشست ستاد خانواده و جمعیت مهاباد، جزئیات مربوط به طرح‌های حمایت از جوانی جمعیت و واگذاری زمین به خانواده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. کشور محمدی، رئیس بنیاد مسکن مهاباد، اعلام کرد که تاکنون ۱۹ قطعه زمین در روستاهای «یوسفکند» و «اگریقاش» به خانوارها واگذار شده است. وی همچنین اشاره کرد که در قالب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌های چهارفرزنده، ۳۷ خانوار از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

چالش اصلی: کمبود زمین و انتظار ۸۲۷ خانوار

سوران کریمی، رئیس اداره راه و شهرسازی مهاباد، در این نشست به آمارهای ثبت‌نام اعلام کرد که از میان ۱هزار و ۵۴۹ نفر متقاضی، ۸۸۱ نفر موفق به تکمیل مدارک و احراز هویت شده‌اند. وی با اشاره به بحران در تأمین زمین گفت: «در حال حاضر ۸۲۷ خانوار واجد شرایط دریافت زمین هستند، اما با توجه به کمبود زمین، سایت ۲۰۰ هکتاری الحاق به محدوده شهر تکمیل شده و در مرحله اصلاح نقشه‌ها قرار دارد. با نهایی شدن این نقشه‌ها، وضعیت این ۸۲۷ خانوار تعیین تکلیف خواهد شد.»

تأکید بر مسئولیت دستگاه‌ها

در پایان این نشست، نجم‌الدین تمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار مهاباد، بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق قوانین و حمایت از طرح‌های جمعیتی تأکید کرد و یادآور شد که اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها، مسئولیت مشترک همه نهادها است.