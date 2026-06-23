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رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: همافزایی دستگاه قضایی و جامعه حقوقی، مسیر تحقق عدالت را هموارتر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست مشترک با نخبگان و فعالان جامعه حقوقی با تأکید بر نقش راهبردی جامعه حقوقی در تحقق عدالت، گفت: تعامل هدفمند میان قضات و نخبگان حقوقی، ضمن ارتقای کیفیت آرا، میتواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی منجر شود.
عبدالهی با بیان اینکه دستگاه قضایی و جامعه حقوقی دو رکن مکمل در مسیر تحقق عدالت هستند، افزود: تحقق عدالت بدون بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و عملی جامعه حقوقی امکانپذیر نیست و این تعامل باید بهصورت مستمر تقویت شود.
وی با تأکید بر لزوم پایبندی به اخلاق حرفهای افزود: قاضی و وکیل پیش از هر اقدام باید احقاق حق و ابطال باطل را محور اصلی فعالیت خود قرار دهند، چرا که هرگونه انحراف از این اصل، موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق مردم خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: جامعه حقوقی باید با نقد منصفانه آرا، شناسایی موانع دادرسی و ارائه راهکارهای علمی، در ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی نقشآفرینی کند.
عبداللهی همچنین پیشگیری از وقوع جرم را از مهمترین حوزههای همکاری مشترک دانست و گفت: حضور فعال حقوقدانان در بطن جامعه میتواند از تبدیل اختلافات به بحرانهای حقوقی جلوگیری کند.
وی دفاع هوشمندانه و مستقل را عامل غنای آرا قضایی دانست و افزود: هرچه استدلالهای حقوقی از اتقان بیشتری برخوردار باشد، آرا صادره نیز مستحکمتر خواهد بود و این امر به افزایش اعتماد عمومی منجر میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از برگزاری نشستهای علمی مشترک، ایجاد فصلنامههای تخصصی و تقویت کرسیهای نظریهپردازی، استقبال کرد و گفت: خوشبختانه تفاهم مطلوبی میان نهادهای حقوقی و دستگاه قضایی خراسان جنوبی شکل گرفته و این تعامل سازنده در مسیر صیانت از حقوق مردم و اجرای عدالت تداوم خواهد داشت.