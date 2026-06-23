رئیس اداره دامپزشکی شوشتر گفت: یک واحد غیرمجاز حدواسط بچه‌ماهی در این شهرستان شناسایی و به دلیل نداشتن مجوز‌های بهداشتی و تهدید سلامت صنعت آبزی‌پروری مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی مرادی سیدقاسمی اظهار کرد: در جریان بازدیدهای نظارتی کارشناسان این اداره از مراکز پرورش ماهی، یک واحد متخلف که بدون دریافت پروانه بهداشتی دامپزشکی اقدام به نرسری و فروش غیرمجاز بچه‌ماهی می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به نامشخص بودن منشأ بچه‌ماهی‌ها و احتمال بالای شیوع بیماری‌های واگیردار آبزیان یا قاچاق بودن محموله‌ها، کارشناسان دامپزشکی اقدام به بررسی وضعیت این واحد کردند.

مرادی سیدقاسمی با اشاره به کارشکنی مالک این واحد گفت: متصدی این مرکز با ممانعت از انجام نمونه‌برداری‌های قانونی، مانع از ارزیابی‌های اولیه شد که این تخلف بلافاصله به مراجع قضایی ارجاع گردید.

رئیس اداره دامپزشکی شوشتر ادامه داد: پس از اخذ دستور مقام قضایی، تیمی متشکل از مسئولان اداره دامپزشکی و عوامل انتظامی به محل اعزام شدند. در این عملیات، ضمن انجام نمونه‌برداری جهت ارسال به آزمایشگاه مرجع دامپزشکی، این واحد تا زمان دریافت نتایج نهایی آزمایش‌ها مهر و موم شد.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به ضوابط بهداشتی تصریح کرد: تولید و عرضه هرگونه فرآورده یا نهاده‌های آبزیان باید تحت نظارت مستقیم دامپزشکی صورت گیرد تا علاوه بر تضمین سلامت مصرف‌کنندگان، از وقوع خسارات اقتصادی سنگین به سایر واحدهای آبزی‌پروری مجاز جلوگیری شود.

مرادی قاسمی اظهار داشت: اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر از تمامی بهره‌برداران خواست ضمن رعایت مقررات بهداشتی، هرگونه تخلف یا مورد مشکوک را جهت پیگیری از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به این اداره اطلاع دهند.