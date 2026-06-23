رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در حاشیه سفر به فیروزکوه گفت : از مهرماه سال گذشته سامانه‌ای با عنوان فواد و شماره ۱۲۸ راه‌اندازی شده که هدف آن رسیدگی به مشکلات مردم در دریافت خدمات از ادارات و نهادهای دولتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری با اشاره به کارکرد این سامانه گفت: مردم می‌توانند هرگونه کمبود، نقص، نارضایتی یا مشکل در روند ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی را از طریق سامانه فؤاد اعلام کنند تا موضوع پیگیری و بررسی شود.

وی همچنین تأکید کرد که این سامانه فقط برای ثبت گلایه‌ها و مشکلات نیست، بلکه رضایتمندی مردم از عملکرد مدیران و دستگاه‌ها نیز در آن ثبت می‌شود. به گفته او، مدیرانی که عملکرد مطلوب‌تری داشته باشند و رضایت مردم را جلب کنند، تشویق خواهند شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: در مقابل، با مدیرانی که در ارائه خدمات ضعف داشته باشند یا موجب نارضایتی مردم شوند نیز برخورد و رسیدگی لازم انجام می‌شود تا کیفیت خدمات در دستگاه‌های دولتی ارتقا پیدا کند.