معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مراسم تشییع پیکر «قائد شهید» یادآور شد: باید تلاش کنیم این رویداد بزرگ، به تجربه‌ای ماندگار برای ملت ایران و جهان اسلام تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماهنگی برنامه‌های مرتبط با مراسم تشییع پیکر قائد شهید با حضور زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ایمان محمدیان معاون فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و جمعی از کارکنان و مدیران معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد.

بهروزآذر در این نشست با تسلیت ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران، فرماندهان، زنان، کودکان و جمعی از هموطنان در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: خون این شهیدان موجب حفظ ایران شد و آیندگان بیش از امروز، ارزش و اثر این فداکاری‌ها را درک خواهند کرد.

وی با اشاره به ابعاد فراملی مراسم تشییع قائد شهید اظهار داشت: این رویداد تنها متعلق به ایران نیست و بسیاری از مسلمانان و علاقه‌مندان از کشور‌های مختلف آن را دنبال خواهند کرد. همه تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان، علاوه بر حضور در مراسم، اندوخته‌ای معنوی و ماندگار برای فردای زندگی خود با همراه ببرند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تشکیل ستاد‌های تخصصی و برگزاری جلسات متعدد هماهنگی در دولت، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها برای تأمین امنیت، سلامت و آرامش زائران و شرکت‌کنندگان پای کار هستند و توجه ویژه‌ای به نیاز‌های زنان، کودکان و خانواده‌ها شده است.

بهروزآذر با اشاره به حضور خانوادگی علاقه‌مندان و همراهی کودکان، نوجوانان و افراد سالمند و پیش‌بینی جمعیت و شرایط آب و هوایی در زمان برگزاری مراسم خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات سلامت، فضا‌های مناسب برای مادران و کودکان، امکانات شیردهی، اسکان و تسهیل تردد خانواده‌ها در نظر گرفته شده تا حضور مردم با آرامش و ایمنی کامل همراه باشد.

وی همچنین بر ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی درباره اندیشه‌های قائد شهید تأکید کرد و با اشاره به نگاه مترقی قائد شهید در حوزه زنان و خانواده ابراز داشت: این نگاه که برگرفته از آموزه‌های اسلام و تمدن ایرانی است که در قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور متجلی شده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی و بهره‌گیری از آن هستیم.

در ادامه، ایمان محمدیان، معاون فرهنگی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ضمن قدردانی از همکاری معاونت امور زنان و خانواده در برگزاری برنامه «امین ایران»، بر ضرورت تبیین و بازنشر اندیشه‌های قائد شهید در حوزه خانواده و زنان تأکید و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحقق این اندیشه‌ها، نهاد خانواده و نقش‌آفرینی زنان در تربیت نسل و استحکام بنیان اجتماعی کشور است.

همچنین نرجس ابوالقاسمی، رئیس کارگروه خانواده ستاد مرکزی تشییع قائد شهید، گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ساماندهی خدمات مرتبط با خانواده‌ها ارائه کرد و یادآور شد: در چارچوب تقسیم کار صورت‌گرفته در ستاد مرکزی، برنامه‌های این کمیته در محور‌هایی همچون پشتیبانی از حضور ایمن خانواده‌ها، طراحی برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، سازماندهی فعالیت‌های داوطلبانه در ارائه خدمات و ساماندهی امور، تدوین پروتکل‌های خدماتی، هماهنگی برای استقرار خادمان و تولید محتوای فرهنگی متناسب با فضای مراسم و ساماندهی گروه‌های مردمی و داوطلبان تدوین شده است.

وی ادامه داد: تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های فرهنگی و مشارکت گروه‌های مردمی، زمینه حضور آگاهانه و فعال خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، در این رویداد ملی و معنوی فراهم شود.

در پایان این نشست، حاضران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره نحوه ارائه خدمات و برنامه‌های فرهنگی ویژه خانواده‌ها در مراسم پیش‌رو مطرح کردند.