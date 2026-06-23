به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نام حضرت عباس بن علی (ع) با مفاهیمی، چون شجاعت، ایثار و وفاداری گره خورده است. شخصیتی که در واقعه عاشورا، پرچمدار سپاه امام حسین (ع) بود و تا آخرین لحظه از آرمان‌های امام خود دفاع کرد.

امروز نیز پیام عاشورا و سیره حضرت عباس (ع) راهی برای تشخیص حق علیه باطل است. ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حقیقت و پایبندی به ارزش‌ها و ولایتمداری درسی است که از علمدار کربلا برای نسل‌های مختلف باقی مانده است.