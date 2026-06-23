آغاز خرید حمایتی مرغ در قزوین
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین از اجرای طرح خرید حمایتی مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت ذخایر راهبردی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
مهدی رحماندوست سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان قزوین از اجرای طرح خرید حمایتی مرغ خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از تولید مرغ داخلی، جلوگیری از زیان مرغداران ناشی از کاهش قیمت مرغ زنده و همچنین افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در استان انجام میشود.
وی افزود: در راستای حمایت از تولید مرغ داخلی، جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران استان به دلیل افت قیمت مرغ زنده و نیز تنظیم بازار، اداره کل پشتیبانی امور دام استان مطابق دستورالعمل ملی اقدام به خرید مرغ از تولیدکنندگان، زنجیرههای تولید و تعاونیها خواهد کرد.
به گفته سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان؛ در قالب این طرح، مرغ به صورت شیرینکپک و درب سردخانه با قیمت هر کیلوگرم ۳۶۹ هزار تومان خریداری میشود.
رحماندوست افزود: علاوه بر حمایت از فعالان صنعت مرغداری، تأمین و افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در سردخانههای استان از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح به شمار میرود.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح ضمن ایجاد ثبات در بازار، به حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید در واحدهای مرغداری استان کمک کند.