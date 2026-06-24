همزمان با ایام محرم، خدمات دندانپزشکی رایگان به ۲۲۰ مددجوی کمیته امداد خوانسار ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خوانسار از برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی با شعار درد محرومان را به نام امام حسین(ع) درمان می‌کنیم خبر داد و گفت: در این اردوی دو روزه، ۲۲۰ نفر از مددجویان و نیازمندان شهرستان از خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی رایگان بهره‌مند شدند.

علی امینی با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکی قرارگاه جهادی امام علی(ع)، گفت: این اردو با همکاری و مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، خیران و نیروهای مردمی در برگزار شد و خدمات درمانی مورد نیاز مددجویان را ارائه کرد.

وی افزود: جمعی از دندانپزشکان، نیروهای درمانی و جهادگران داوطلب با حضور در این طرح، به ۲۲۰ نفر از مددجویان خدمات جامع دندانپزشکی ارائه کردند که عمده آنان را دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دادند.

امینی با اشاره به تقارن این حرکت جهادی با فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی الهام‌گرفته از مکتب عاشورا گفت: برگزارکنندگان این اردو با شعار درد محرومان را به نام امام حسین(ع) درمان می‌کنیم تلاش کردند بخشی از نیازهای درمانی خانواده‌های تحت حمایت را برطرف کرده و در مسیر ارتقای سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی آنان گام بردارند.