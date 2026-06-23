\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0639\u0638\u0645 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f\u060c \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a: \u062f\u0648 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0631\u0627\u06cc\u0646\u200c\u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645.\n\u00a0\n\u0633\u062c\u0627\u062f \u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0645\u062d\u0631\u0645 \u0631\u0623\u0633 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u062a\u0627 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0645 \u063a\u0631\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0644\u062d\u0638\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062a\u0627 \u062e\u0631\u0627\u0628\u0647 \u0634\u0627\u0645 \u0631\u0623\u0633 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f1 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0627\u0639\u0638\u0645 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f: \u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u00ab\u0628\u0647\u0634\u062a\u00bb \u0634\u0647\u0631 \u062e\u0631\u0645\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\u06af\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u062f\u0648 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u060c \u0631\u0636\u0627 \u062f\u0631\u06cc\u06a9\u0648\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0634 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0639\u0644\u06cc \u0627\u06a9\u0628\u0631 (\u0639) \u0648 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0632\u06cc\u0646\u06cc \u0648\u0646\u062f \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0641\u0646\u06cc \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0628\u0647 \u0641\u06cc\u0636 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646\u062f .\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0