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همزمان با ماه محرم، بیش از ۹ هزار و ۶۲۰ پرس غذای گرم به همراه یکهزار و ۱۶۰ بسته معیشتی میان مددجویان و نیازمندان استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان افزود: در قالب اجرای طرح «اطعام و احسان حسینی(ع)» و با مشارکت خیران، نیکوکاران، هیئتهای مذهبی و مراکز نیکوکاری، تاکنون ۹ هزار و ۶۲۰ پرس غذای گرم به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میان خانوادههای نیازمند و مددجویان تحت حمایت توزیع شده است.
وی افزود: همچنین یکهزار و ۱۶۰ بسته معیشتی، هر یک به ارزش ۴ میلیون تومان و با مجموع ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار خانوادههای تحت حمایت این نهاد قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح «به عشق حسین(ع)» گفت: هماکنون بیش از ۶۲ هزار و ۲۱۵ فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند و این طرح زمینه مشارکت مردم نیکوکار در حمایت از این عزیزان را فراهم کرده است.
زارع با تأکید بر نقش مؤثر مردم استان در فعالیتهای خیرخواهانه، از عموم شهروندان دعوت کرد با الگوگیری از سیره اهلبیت(ع) و فرهنگ عاشورا، در حمایت از نیازمندان، ایتام و خانوادههای کمبرخوردار مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ حسینی، احسان، مواسات و همدلی در جامعه میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و گسترش عدالت و مهربانی در میان مردم کمک کند.