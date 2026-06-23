مسئول واحد بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان دزفول، همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی در برگزاری مراسم عزاداری تأکید کرد.

حفظ سلامت عزاداران حسینی در آستانه تاسوعا و عاشورا با رعایت توصیه‌های بهداشتی

حفظ سلامت عزاداران حسینی در آستانه تاسوعا و عاشورا با رعایت توصیه‌های بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بیگدلی با بیان اینکه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی فرصتی برای ابراز ارادت به سیدالشهدا(ع) و ترویج فرهنگ ایثار و همدلی است، گفت: در کنار این سنت‌های ارزشمند، رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامت عزاداران و خادمان هیئت‌ها یک ضرورت دینی و اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به احتمال افزایش ذبح دام در ایام عزاداری، از احتمال بروز و انتقال بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه–کنگو (CCHF) ابراز نگرانی کرد و افزود: عامل این بیماری از طریق گزش کنه‌ها و نیز تماس مستقیم با خون و ترشحات دام آلوده به انسان منتقل می‌شود، از این‌رو لازم است بانیان هیئت‌ها، مساجد و خیرین، شیوه نامه های سلامت در ذبح نذورات را با دقت بیشتری رعایت کنند.

بیگدلی با تأکید بر اینکه ذبح دام باید صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز انجام شود، تصریح کرد: از ذبح دام در محیط‌های غیربهداشتی، حیاط منازل و معابر عمومی باید به‌طور جدی پرهیز شود، چرا که نظارت‌های دامپزشکی در کشتارگاه‌ها نقش مهمی در تضمین سلامت لاشه دارد و ذبح خارج از این مراکز علاوه بر آلودگی محیط، خطر مستقیم ابتلا را نیز افزایش می‌دهد.

مسئول واحد بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت دزفول همچنین با اشاره به ضرورت رعایت فاصله زمانی پس از ذبح دام اظهار داشت: گوشت دام نباید بلافاصله پس از ذبح مصرف یا قطعه‌قطعه شود و لازم است لاشه حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری شود تا شرایط لازم برای کاهش خطر احتمالی فراهم شود. بر همین اساس، نذورات و برنامه‌ریزی هیئت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که این فاصله زمانی رعایت شود.

بیگدلی استفاده از تجهیزات محافظتی را نیز از دیگر الزامات دانست و گفت: خادمان هیئت‌ها و افرادی که با لاشه یا گوشت تازه در تماس هستند، باید از دستکش، چکمه، پیش‌بند پلاستیکی و ماسک استفاده کنند تا از هرگونه تماس مستقیم با خون و ترشحات دام جلوگیری شود.

وی در ادامه با هشدار نسبت به کنه‌های احتمالی روی بدن دام تأکید کرد: در صورت مشاهده کنه، نباید آن را با دست له یا دستکاری کرد و لازم است دام به شکل ایمن و اصولی مورد بررسی قرار گیرد.

مسئول واحد بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت دزفول همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائمی مانند تب ناگهانی، سردرد شدید، دردهای عضلانی یا نشانه‌های خونریزی، به‌ویژه در افرادی که سابقه تماس با دام یا گوشت تازه دارند، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کرده و موضوع را به پزشک اطلاع دهند.