به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی در مراسم عاشورایی گفت: ما از توافق طائف و قانون اساسی حمایت می‌کنیم و تجربه حزب‌الله یکی از مهمترین تجربه‌ها در تعامل با دیگران است. برخی که در لبنان ادعای میهن‌پرستی دارند، برای حذف دیگران مرتکب کشتار شدند.

نعیم قاسم تاکید کرد: ما در مرحله جدیدی از تاریخ لبنان و مقاومت و ارتش و ملت و آینده آن به سر می‌بریم. ما در حال حاضر در مرحله‌ای به نام شکستن طرح اسرائیل هستیم. می‌توانیم بگوییم که پس از تمام تلاش‌های اسرائیل در دو یا سه سال گذشته، به مرحله‌ای رسیده‌ایم که این طرح شکست خورده است.

وی افزود: یک طرح بزرگ به نام حذف حزب‌الله از نظر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و منابع انسانی وجود داشت. طرح نابودی حزب الله و همه کسانی که با آن هستند در راستای اسرائیل بزرگ بود.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: دشمنان برای بازگشت به زمان طولانی نیاز دارند. آنها ممکن است بتوانند یا نتوانند. بگذارید شانس خود را امتحان کنند. اگر سید حسن، رهبران شهید، مجروحان، زندانیان و خانواده‌های معظم را نداشتیم، طرح را متوقف نمی‌کردیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: اسرائیل در میدان قادر به تحمل فشار نخواهد بود و قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهد بود، حتی اگر مدت زیادی طول بکشد. اگر میدان سقوط می‌کرد، اسرائیل در راستای محقق کردن طرح خود برای حذف حزب الله و اجرایی کردن طرح اسرائیل بزرگ گام بر می‌داشت. تنها راه آزادسازی سرزمین، دستیابی به استقلال و حاکمیت، مقاومت در برابر اشغالگری است. منظورم از مقاومت، نه تنها مقاومت ما، بلکه هر فردی است که مقاومت می‌کند. مقاومت بر هر فردی واجب است.

وی افزود: آنچه لازم است این است که همه ما برای مقاومت همکاری کنیم؛ ارتش، مردم، مقاومت و همه مردم.

دبیر کل حزب الله با اشاره به همسویی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: مشخص شده است که بین آمریکا و اسرائیل توافق و همسویی وجود دارد، آمریکا ضامن نیست.

نعیم قاسم تاکید کرد: برای ما هیچ ضامنی جز قدرت ما وجود ندارد. قدرت ما مقاومت مبتنی بر ایمان، اراده و توانایی است. ما ۱۵ ماه صبر کردیم و صبر بخش جدایی ناپذیر میدان نبرد بود. صبر را با عقب نشینی اشتباه نگیرید.

وی افزود: صبر بخش جدایی ناپذیر میدان نبرد و آمادگی بود، زیرا ما تصمیم خود را گرفته بودیم. وقتی دیدیم لحظه مناسب در دوم مارس فرا رسیده است، این فرصت را غنیمت شمردیم و در این نبرد شرکت کردیم. ما در دوم مارس با تصمیمی روشن و قاطع از صبر به مبارزه روی آوردیم، زیرا این زمان و این شرایط را مناسب می‌دانستیم.

نعیم قاسم گفت: ما با تکیه و پشتیبانی ایران وارد جنگ شدیم و بر توان خود افزودیم. ما از ایران تشکر می‌کنیم و به آنها می‌گوییم که آنها شریف‌ترین جهان هستند. ما توانستیم به این مرحله برسیم و زمان‌بندی، انتخاب، نبرد و همه مراحل بسیار مهم بودند. آنچه اکنون اتفاق افتاده، برقراری آتش بس و به دنبال آن عقب نشینی اسرائیل از لبنان است. عقب‌نشینی باید طبق یک جدول زمانی انجام شود و اسرائیل چاره‌ای جز عقب‌نشینی از خاک لبنان ندارد.

او تاکید کرد: به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند حتی یک وجب از خاک لبنان را در اشغال داشته باشد. تجاوز‌های زمینی، هوایی و دریایی باید متوقف شود و ارتش لبنان باید مستقر شود.

وی خطاب به مقامات لبنانی گفت: از مقاومت و قدرت آن بهره‌مند شوید؛ ما آماده‌ایم.